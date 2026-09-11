Olimpia recupera a dos soldados importantes De cara al compromiso contra el Sportivo Luqueño, el Decano podrá contar de nueva cuenta con Juan Fernando Alfaro y Braian Romero.

Olimpia recibirá este domingo, en el Estadio Defensores del Chaco, al Sportivo Luqueño desde las 16:00, y en medio de la expectativa, el plantel dirigido por “Vitamina” Sánchez ha recuperado a dos jugadores bastante importantes para el equipo, sobre todo en el aspecto ofensivo.

Estos son Juan Fernando Alfaro y Braian Romero, con el primero siendo candidato incluso a ser titular, mientras que el segundo acaba de recuperarse de una lesión y se perfila como una alternativa relevante en el ataque franjeado.

Así mismo, Eduardo Delmás, la gran promesa joven del Olimpia, regresó de entrenar con la Albirroja Sub-20 que participará de los Juegos Odesur, y será parte del plantel que jugará ante el “chanchón” en Sajonia.

En principio, habría dos cambios respecto al triunfo 2 a 1 ante Trinidense: Alfaro por Rodney Redes y Raúl Cáceres por Tim Payne. Así, el probable equipo sería con: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Bryan Bentaberry, Mateo Gamarra y Alan Rodríguez; Juan Fernando Alfaro, Richard Ortiz y Eduardo Delmás; Fernando Cardozo, Romeo Benítez y Gabriel Ávalos.