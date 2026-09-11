Peña y Alliana llaman a la unidad colorada El presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana emitieron un mensaje conjunto por el aniversario de la ANR. En coincidencia con la conm…

Los principales referentes del partido Colorado, durante el acto por el aniversario del partido.

El presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana emitieron un mensaje conjunto por el aniversario de la ANR. En coincidencia con la conmemoración de la fundación de la ANR, Peña y Alliana difundieron un pronunciamiento firmado por la dupla presidencial en el que se enfatiza la importancia de la cohesión interna como factor clave para el sostenimiento del proyecto político de la agrupación.

El documento apela a la vocación de servicio y al sentido de pertenencia, instando a los cuadros dirigentes a priorizar los puntos de coincidencia por encima de las disputas entre movimientos internos.

“La diversidad de pensamientos no puede estar por encima de aquello que nos une. El Partido necesita fortaleza, firmeza de sus dirigentes y una mirada puesta en el futuro. El 4 de octubre tenemos una responsabilidad electoral”, señala el manifiesto firmado por Santiago Peña y Pedro Alliana.