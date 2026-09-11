Pidió ayuda a playera porque no tenía nafta ni plata. Ella demostró su buen corazón “Necesito llegar a Brasil. Pero no tengo cómo pagar. ¿Me podes ayudar?" dijo un rapai a una playera para ver si la joven podría cargarle nafta gratis…

“Necesito llegar a Brasil. Pero no tengo cómo pagar. ¿Me podes ayudar?" dijo un rapai a una playera para ver si la joven podría cargarle nafta gratis. El joven en realidad es un creador de contenido llamado Jonathan Dias, que quiso poner a prueba el buen corazón de la joven paraguaya fingiendo que no tenía nafra.

Ella sacó de su bolsillo un 5 mil guaraníes. Pero el joven preguntó si podía cargarle de nafta aunque sea un litro para poder cruzar la frontera nomás.

“Yo te voy a cargar” le dijo la mujer, a quien el joven nombró como Eloisa.

Al final cuando la mujer cargó toda la nafta, el joven la llamó y le entregó al parecer 200 reales, que serían unos 200 mil guaraníes de manera a recompensar lo que ella hizo por él.