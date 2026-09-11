Recordó la tragedia de las “Torres Gemelas” “Un día como hoy, hace 25 años, el mundo se paró”, escribió el periodista deportivo Kike Enciso para describir lo que se vivió el 11 de septiembre de…

Kike Enciso recordó la tragedia del 11 de setiembre en sus redes y destacó la resiliencia de toda una nación.

“Un día como hoy, hace 25 años, el mundo se paró”, escribió el periodista deportivo Kike Enciso para describir lo que se vivió el 11 de septiembre de 2001, en yanquilandia, en los atentados a las Torres Gemelas en Nueva York. Destacó el “árbol de supervivencia”, un símbolo histórico que nace con aquel trágico y triste hecho que se llevó más de 3.000 vidas humanas.

“Un mes después de la tragedia, un peral de Callery fue hallado gravemente quemado, con las ramas destrozadas y apenas una señal de vida entre los escombros de la Zona Cero. Los rescatistas lo retiraron y lo llevaron a un vivero del Departamento de Parques de Nueva York. Con cuidados intensivos, el árbol reverdeció”, relató la historia del “Suvirval Tree”, en español árbol de supervivencia.

En charla con Crónica, Kike contó que conoció el lugar en el 2025, en una de sus visitar por chambeo a yanquilandia y confesó “ese lugar mantiene una energía fuerte, se percibe tristeza pero a la vez fortaleza de volver resurgir de las cenizas”.

En el histórico lugar de yanquilandia se relata como se dieron los hechos y como sobrevivió el "árbol de la supervivencia"