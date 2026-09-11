Se quemó el 90% del cuerpo y se salvó Los vecinos llegaron más rápido y lo salvaron.

¡Incendio en Piquete Cue! Un hombre quedó al borde de la muerte tras quemarse feo durante el voraz incendio que devoró su casa y local comercial. La víctima fue identificada como José Rafael F. M. (38), quien terminó con el 90 por ciento del cuerpo alcanzado por las llamas.

Vecinos del barrio Fray Luis Bolaños vieron el humo, reaccionaron al toque y le salvaron la vida sacándolo del infierno antes de que llegaran los rescatistas. Bomberos voluntarios de varias compañías acudieron volando para brindar primeros auxilios y sofocar el fuego que amenazaba con devorarlo todo a su paso.

A falta de ambulancia, el herido fue trasladado de urgencia en una patrullera policial hasta un centro asistencial para recibir atención médica desesperada. Mientras el muchacho pelea por su vida, los bomberos realizan las pericias correspondientes para saber qué corno originó semejante desgracia.