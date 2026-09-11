¡Socorro policía! Mirá las fotazas de Luana para una revista mexicana La revista colombiana Don Juan publicó un adelanto en las redes sociales, ¡mamauuu!, loperro agradecidos con semejante regalo visual.

La modelo paraguaya Luana Chamorro realizó una súper producción fotográfica para la revista mexicana Don Juan, una publicación enfocado al público adulto.

El medio charro compartió en redes sociales algunas de las imágenes en su página de Instagram, como un aperitivo visual de lo que se viene en la edición digital e impresa. Loperro por supuesto bien agradecidos semejante regalo para el infarto, ya que las fotos son de alto impacto.

“Esta producción fotográfica, realizada en la ciudad de Asunción, Paraguay, bajo la dirección del fotógrafo Parisi, celebra la esencia, belleza y sensualidad de la mujer paraguaya. A través de una propuesta visual elegante y provocadora, cada imagen busca resaltar la seguridad, personalidad y magnetismo de Luana Chamorro, fusionando glamour, actitud y feminidad”, escribieron desde el sitio oficial de la publicación colombiana en las redes sociales.

Los cafeteros destacaron la gran calidad del profesional paraguayo para lograr capturar la belleza paraguaya ndaje. “Una mirada íntima y artística a una mujer que seduce con presencia, naturalidad y carácter”.

“Un agradecimiento especial a la producción fotográfica de @parisiphoto­_py”, postearon finalmente en Instagram.