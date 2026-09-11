Soroka pide esclarecer consecuencias tras fusión de Sudameris Bank Poniéndose la camiseta de clientes y accionistas que formaban parte del banco Regional, absorbido por el Sudameris Bank, el senador Colym Soroka apun…

El senador Colym Soroka, impulsor de uno de los pedidos de informe aprobados por el Senado sobre la solvencia y operaciones de Sudameris Bank.

Poniéndose la camiseta de clientes y accionistas que formaban parte del banco Regional, absorbido por el Sudameris Bank, el senador Colym Soroka apuntó a las consecuencias que trajo esta fusión y señaló que hay aspectos que deben ser aclarados por el organismo regulador, por parte del Banco Central del Paraguay (BCP), por lo que se le pide brinde información detallada sobre el proceso.

Señaló que el debate sobre el sistema financiero no debe limitarse a una sola entidad ni centrarse en personas determinadas, sino en hechos que permitan comprender cómo fueron desarrollados los distintos procesos de absorción registrados en los últimos años.

El senador afirmó que recibió reclamos relacionados con Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) y con acciones que pertenecían a clientes de la entidad absorbida. Además, puso en primer lugar a los trabajadores, muchos de los cuales quedaron, directamente, en el aire. Por ello, consideró que corresponde reconstruir todo el historial del proceso y conocer cuáles fueron las medidas adoptadas. La absorción de banco Regional por Sudameris fue autorizada por el Banco Central en 2023 y forma parte de los procesos de concentración registrados en el sistema financiero durante los últimos años.

Actualmente, varios pedidos de informe aprobados por el Congreso buscan conocer los criterios regulatorios aplicados en distintas fusiones y absorciones bancarias, así como las medidas excepcionales eventualmente otorgadas por la banca matriz. Soroka sostuvo que el BCP es la institución que debe responder a las consultas planteadas por el Parlamento y determinar si los procedimientos se ajustaron a las disposiciones vigentes.

A su criterio, la información permitirá esclarecer qué ocurrió con los distintos actores involucrados en la absorción y conocer si quedaron cuestiones pendientes vinculadas a ahorristas, accionistas o productos financieros heredados de la entidad desaparecida.