“Tenemos el mejor plantel de todo el fútbol paraguayo” Diego Uran, DT del equipo de Olimpia campeón anual del Torneo de Fútbol Femenino en nuestro país, asegura que el título lo tienen merecido, y avisa que van por más.

POR ADÁN PANIAGUA

Olimpia se consagró como dueño absoluto de la temporada de fútbol femenino en nuestro país. Las chicas del Decano ganaron de punta a punta el torneo anual 2026, de forma invicta y, para su DT, Diego Uran, fue una sensación única.

“Ya tuve la oportunidad de ser campeón con Olimpia en formativas, tanto masculina como femenina, pero en Primera División de este torneo fue algo muy lindo. Ya habíamos ganado la Copa Paraguay, la Supercopa del año pasado, pero la anual es la primera que nos toca y la verdad que contentísimo”, señaló en charla con Crónica.

Uran aseguró que el título lo tienen bien merecido las chicas porque fueron las mejores y destacó la unión que mantuvieron todo el torneo. “Algo que el equipo tuvo desde el primer día que yo vi, y algo que tratamos con mi staff y con las chicas fue la unión. Esa fue la clave, independientemente de la calidad futbolística, porque considero que tenemos el mejor plantel del todo el fútbol paraguayo, tanto jugadoras con experiencia, jugadoras jóvenes, pero la unión, este grupo, tanto de las jóvenes como de las experimentadas, el compartir el día a día, esa unión de que cada compañera se juegue por la otra, de morirnos por el equipo, creo que eso fue lo que nos llevó al éxito este año”, destacó.

Se siente más. Uran también contó que los clásicos se viven igual o peor que con los varones. “Jugar un clásico es muy apasionante, sea femenino, formativa, en primera división. Se siente esa rivalidad. Me atrevería a decirte que se siente más (5:03) esa rivalidad en el fútbol femenino que en el fútbol masculino”, soltó.

Ahora, la Copa. El DT franjeado indicó también que ahora irán por el sueño de la Libertadores. “Este equipo no tiene pecho, como nos producimos este campeonato en enero, ya estamos totalmente enfocados en la Libertadores. Es algo que tenemos pendiente, este club es muy grande y a estas chicas les invitamos a que sueñen en grande y estamos seguros, seguros de que vamos a batallar, no vamos a participar solamente, vamos a competir”, afirmó.