Feroz tormenta hizo sarambí en varias localidades La madrugada de este viernes estuvo marcada por una fuerte tormenta que afectó a zonas de Itapúa, Misiones y Caazapá.

La madrugada de este viernes estuvo marcada por una fuerte tormenta que afectó a zonas de Itapúa, Misiones y Caazapá.

En Yuty, Fulgencio Yegros, Moisés Bertoni, Leandro Oviedo, en el departamento de Caazapá se reportaron fuertes ráfagas de viento y una intensa granizada de gran tamaño. El temporal dejó chapas y tejas destrozadas o desprendidas, además de viviendas y calles afectadas por la gran cantidad de agua caída en pocos minutos.

Las imágenes compartidas por pobladores muestran la fuerza de la tormenta y el enorme tamaño del granizo. Las autoridades ya trabajan para relevar los daños y brindar asistencia.