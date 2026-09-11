Un grande de Brasil le hace ojito a Lucas Quintana El central de Cerro Porteño se encuentra en la mira de un equipo histórico e importante del fútbol brasileño.

Lucas Quintana, defensor central de Cerro Porteño de 21 años, que actualmente es visto como uno de los pilares del fondo azulgrana sobre todo luego de la partida de Matías Pérez, se encuentra en la mira de uno de los grandes del fútbol brasileño, siendo este el Cruzeiro de Belo Horizonte.

Según la información que se ha conocido el día de hoy, existen ya conversaciones iniciales entre las partes por el defensor, aunque lo cierto es que el tiempo juega en contra y complica bastante el pase del central al equipo del vecino país, ya que el libro de pases en Brasil cierra hoy.

En medio de esto, si la operación no logra concretarse en lo que queda del día de hoy, lo más factible es que el interés del equipo de Belo Hoizonte se mantenga y que Quintana pueda ser transferido en diciembre, cuando vuelva a abrirse una nueva ventana de transferencias.