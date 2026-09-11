[VIDEO] Caso Mafe: Joven declarado culpable de feminicidio y aborto ligó 8 años El Tribunal de Sentencia de Coronel Oviedo condenó a 8 años de cárcel al culpable del feminicidio y aborto de María Fernanda Benitez

El juicio oral y público del caso MAFE se realizó a puertas cerradas en el Palacio de Justicia de Coronel Oviedo.

El Tribunal de Sentencia de Coronel Oviedo condenó a 8 años de cárcel al culpable del feminicidio y aborto de María Fernanda Benitez

La familia de “Mafe” no está de acuerdo con los años de condena para el que mató a su hija por considerar una sanción insuficiente. La madre de Mafe, Nilda Martinez, lamentó que la condena no refleje la gravedad de lo ocurrrido y dijo que espera que en algún momento un menor de edad sea juzgado como adulto, para así poder tener una pena mayor Para ella no es suficiente la pena impuesta al joven, aunque por otro lado conforme porque se hizo justicia.

Por otro lado, existe una causa paralela que podría derivar en otro juicio contra el mismo adolescente.