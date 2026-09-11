[VIDEO] ¿Se enamoró? Su corazón tiene un guardián El streamer Mauri Rodas de PlayT contó como fue que Ana Celina fue totalmente vicheada por el seguridad de un concierto.

“Le relojeaba”, contó Mauri Rodas compa su compañera del streaming Ana Celina fue muy mironeada por su lindura. Un guardia encargado de los accesos en el concierto del Cuarteto de Nos fue el que se quedó embelezado por la esrella de PlayT.

Lo cierto es que Rodas al toque pilló la onda y le sugirió a su duplita de conciertos que se acerque a saludarle al arriero en cuestión, “pero ella se hacía todo la timidonga”, contó.

La historia es que al parecer, por las expresiones que tiró Ana Celina, le gustó el fulano porque tiró un, “el guardia de mi corazón”. Al toque Mauri y Ivanlo sonrieron pícaramente y se miraron para tentarle a la streamer.

En charla con Crónica, Ana Celina contó que su compi sacó un poco de contexto la historia porque en realidad fue un productor el que le estuvo tentando con la mirada. “Tergiversan todo mis compañeros por el show”, tiró entre risas.