[VIDEO] ¡Fuaaa! La canción de Marilina que arrasa en las plataformas El material fue lanzado en YouTube y ya tiene casi 35 mil visualizaciones en menos de 24 horas. ¡Exitazo!

Arrancó con todo la reina de la cumbia Marilina Bogado en las plataformas digitales, dónde publicó su nuevo material musical, con una buena recepción del público, impulsando la canción como tendencia en Paraguay.

Se trata de la canción “Amor de Locos”, que en menos de 24 horas de haber sido lanzada ya tiene casi 35 mil visualizaciones en YouTube, con una estética bastante country, tocando con su banda en vivo, todos con sombreros texanos avei, en un ambiente de salón.

“Les comparto algunas fotos del día de la grabación del videoclip ‘Amor de Locos’, estamos en tendenciaaaaaaa... sigan viendo y dediquen al amor de sus vidas. La canción es un tema propio y realmente lo trabajamos muchísimo para ustedes que siempre piden. Que el mundo se entere que daría la vida...¿qué tal este temazo?”, escribió la cantante en su Instagram, compartiendo su felicidad con todos sus seguidores de redes sociales.

“¡Felicitaciones, amiga querida! Qué orgullo verte cumplir tus sueños y lanzar tu propio tema. Sé cuánto amor, esfuerzo y dedicación pusiste en esta canción, y no tengo dudas de que será todo un éxito. ¡Que sea el comienzo de muchas bendiciones y logros más! Te quiero y siempre estaré apoyándote”, “la artista que hace que cada canción llegue directo al corazón, una vez más demostrando que lo tuyo es hacer música con el alma. Te admiro muchísimo, Mari. ¡Éxitos siempre!”, “lo mejor que estoy escuchando ahora con una lluvia pero amooo mi compañia en este momento tomando mi mate y escuchando a la mejor voz y una canción increíble”, postearon sus seguidores en el Instagram de Marilina.