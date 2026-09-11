[VIDEO] ¡Uno para todos y todos para uno! El aguante a un compañero El periodista Ángel Zaracho de América TV Paraguay pasa por un duelo muy difícil tras la perdido de un ser querido y sus compañeros del canal le acompañan.

El periodista atraviesa por un duro 2026 con la perdida de dos seres queridos.

El conductor del Noticiero de América TV, Diego Martínez hizo un paréntesis importante para tirar toda la fuerza del mundo a su colega Ángel Zaracho quien perdió a un ser querido. “Cuando integrante de América pasa por esto es como que a todos nos duele y nos duele de verdad”, dijo al aire.

“Ángel, te queremos un montón, conta con nosotros en este difícil momento. Te enviamos un abrazo efusivo de cada uno de tus compañeros”, le dijeron al comunicador que hace 5 meses despidió a su viejo querido y en esta ocasión tocó darle el adíos a su hermana.

“Fue hasta allá para encontrarse con mi papá, quien tanto la mimaba”, dijo Zaracho cuando anunció su perdida.