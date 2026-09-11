¡Visita peligrosa! Rescataron una yarará en Villa Elisa Una hermosa, pero peligrosa yarará apareció en el patio de una vivienda en Villa Elisa y sorprendió a los dueños de la casa y vecinos, apúrope pidier…

Una hermosa, pero peligrosa yarará apareció en el patio de una vivienda en Villa Elisa y sorprendió a los dueños de la casa y vecinos, apúrope pidieron socorro a los bomberos para que retiren del lugar a la enorme serpiente.

Los voluntarios acudieron al llamado y lograron capturar al reptil sin que nadie resultara herido, ni la serpiente sufriera daños.

Luego, la yarará fue llevada a un lugar seguro y liberada, lejos de las zonas pobladas. Los bomberos piden a la población no intentar atrapar a una serpiente si de por ahí llega sin invitación a la casa, la recomendación es alejarse y llamar a los profesionales.