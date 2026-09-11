Ya volvió, ya volvió, Sergio el Bailador 🎵 Gustavo Costas, DT del Ciclón, sigue recuperando jugadores para el partido ante Guaraní, entre ellos, Sergio Araujo, el cual no tiene minutos desde finales del año pasado.

Cerro Porteño, dirigido actualmente por Gustavo Costas, recuperó a varios jugadores que se habían lesionado recientemente y podrá contar con ellos para el partido del sábado ante Guaraní, esto en el Defensores del Chaco desde las 16:00. Si bien los primeros recuperados fueron Robert Piris Da Motta y Mateo Klimowicz, ahora se sumaron dos más.

Estos son Gabriel Aguayo y el más llamativo de todos, Sergio Araujo. Este último, cabe señalar, no juega desde finales del año 2025, siendo sus últimos minutos los que disputó en los partidos que le dieron el trofeo del Campeonato Clausura a Cerro Porteño. Posteriormente tuvo que someterse a una operación que venía siendo postergada desde hacía meses, la cual lo obligó a dejar las canchas durante medio año.

Si bien estuvo a disposición para el juego que el Ciclón disputó ante el Sportivo San Lorenzo en La Nueva Olla por la mañana hace unas semanas, terminó sufriendo molestias nuevamente por lo que volvió a quedar fuera del plantel principal, todo esto mientras Ariel Holan era reemplazado en el banco por Gustavo Costas.

Por otro lado, Gabriel Aguayo había vuelto a tener minutos en el partido de Copa Paraguay ante Resistencia hace tres semanas, pero sufrió molestias que lo obligaron a salir del campo.