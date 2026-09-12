“Ahora, a no soltar la punta”, he’í Rojas El “Sicario” Robert Rojas se lució en Pedro Juan Caballero, Libertad le ganó a 2 de Mayo, llegó a lo más alto de la tabla y ahora no quiere saber nada de que lo bajen de ahí.

Hay nuevo puntero en el Torneo Clausura 2026. Libertad le ganó el duelo de la fecha a 2 de Mayo, lo dejó sin invicto y ahora mira a todos desde lo más alto en la tabla de posiciones.

El “Guma” de Haedo fue efectivo y tuvo en el “Sicario”, Robert Rojas, a uno de los pilares del triunfo. El defensor se mostró feliz por la victoria, la cima de la tabla y ni ahí que piensa en bajarse.

“Muy contento porque el equipo se portó, tuvimos un viaje largo, veníamos con la cabeza puesta en llevar los tres puntos, por suerte el equipo se comportó y nos vamos con los tres puntos. Estamos en la punta y ahora la idea es no soltar más la punta”, aseguró el defensor.

Rojas destacó el trabajo del DT para mantener fuerte al plantel. “Tenemos un grupo muy unido, muy sano. Sabemos lo que el entrenador nos pide, el que entra aporta lo suyo, la intensidad no se negocia. Ahora nos vamos contentos y a trabajar en la semana porque se viene de vuelta otro partido importante”, añadió.

Se pagó caro. Para César Castro, defensor del “Gallo Norteño”, un error en el primer gol les costó el partido. “No es el resultado que quería. Estábamos controlando el partido, pero la desatención que tuvimos en el primer gol hizo la diferencia”, expresó.