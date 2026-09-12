Clásico de recuperados en Sajonia La décima fecha tendrá su plato fuerte esta tarde en Sajonia cuando el Legendario reciba la visita del Ciclón.

Guaraní y Cerro Porteño serán protagonistas hoy, en el ueno Defensores del Chaco, de uno de los partidos más atractivos de la Fecha 10 del Torneo Clausura 2026. El Aborigen y el Ciclón llegan embalados, mostrando una clara mejoría en el campeonato y con la firme intención de seguir metiendo presión en la pelea de arriba.

El duelo promete mucho más que tres puntos. En la banca también habrá historia cruzada, porque Francisco Arce, actual entrenador de Guaraní, conoce muy bien la casa azulgrana, donde dejó su huella como jugador y también como entrenador. Del otro lado estará Gustavo Costas, hoy al frente del Ciclón, pero con pasado dirigiendo al Legendario.

Así, el partido tendrá ese condimento especial de dos técnicos que saben perfectamente lo que significa estar en el otro vestuario y que ahora deberán enfrentarse con objetivos bien claros: ganar y seguir subiendo en la tabla.

Guaraní viene levantando vuelo desde la llegada de “Chiqui”. Un empate ante Olimpia y una gran victoria ante Recoleta la fecha pasada le dieron otra cara al Legendario, que buscará hacerse fuerte ante su gente. Por su parte, el Ciclón llega con confianza porque desde que asumió Costas sumó un empate y dos victorias seguidas y ahora buscará confirmar que atraviesa un momento diferente al de las primeras fechas.

La pelota comenzará a rodar desde las 16:00 y todas las miradas estarán puestas en un choque de dos equipos que vienen en alza, con mucha historia, cuentas pendientes y dos entrenadores que conocen demasiado bien al rival.

CON BAJAS DE ÚLTIMO MOMENTO

El Legendario y el Ciclón están listos para el duelo de esta tarde, pero ambos llegan con ausencias importantes. En el Azulgrana, Gustavo Costas no podrá contar con su capitán, Gustavo Velázquez, quien quedó fuera del compromiso a último momento a raíz de una molestia que viene arrastrando desde el duelo con Recoleta. Alexis Cañete aparece como la principal opción para ocupar su lugar en la zaga, aunque todavía resta la confirmación del entrenador.

En Guaraní, la baja también es sensible: Patricio Tanda no estará disponible para este encuentro. Su ausencia todavía no tiene reemplazante definido. La duda pasa por quién ocupará su lugar, con Giovanni Gómez y Víctor Céspedes como las alternativas que analiza “Chiqui”.