Fue empate entre Guaraní y Cerro; se jodieron los dos En partido que por momentos se volvió caliente, igualaron 1 a 1 Guaraní y Cerro Porteño en el marco de la fecha 10 del torneo Clausura.

La igualdad sirvió poco o nada a ambos equipos porque los aleja de la pelea por el campeonato. Diego Fernández abrió el marcador a favor del que ofició de local, mientras que Alexis Cañete anotó el tanto para el Ciclón. Pablo Vegetti desperdició un penal.

El Aborigen entró mejor en el encuentro. Desde el arranque fue el que propuso, pero le costó llegar a la conquista que llegó entrando en la parte final del primer tiempo, a través de Fernández.

Parecía que la etapa inicial se cerraba con la ventaja para Guaraní, pero no, Antes de ir a vestuarios, Cañete igualó nuevamente.

En el complemento ambos equipos tuvieron sus momentos. Los dos buscaron la victoria, pero carecieron de efectividad, a tal punto que Cerro Porteño tuvo la mejor chance posible en un juego, un penal y Vegetti se encargó de mandar la pelota arriba. Otro cerrista que no convirtió en este torneo y a esta altura el Azulgrana ya sufre de “pemal”.

Y a las fallas de peloteros se sumó el árbitro cuando sacó la roja inmerecida a Piris da Motta y que, ayudado por sus compas del VAR, pudo corregir.

Los noventa y tantos minutos no fueron suficientes para sacarse ventaja, por lo que aborígenes y azulgranas tuvieron que resignarse con sumar solo un puntito.