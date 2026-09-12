Todo bien con Cerro, pero Olimpia es otro nivel, he’í El Ingeniero Joaquín Fernández, encargado de las obras del nuevo estadio “Osvaldo Domínguez Dibb”, comparó el proyecto con el estadio del Ciclón.

Sonrisa memeté en Olimpia con el avance de las obras en Para Uno para lo que será el nuevo estadio “Osvaldo Domínguez Dibb”. La directiva del Decano quedó chocha con la visita del presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez y su comitiva, quienes fueron a vichear como van los trabajos.

El que sacó pecho fue el ingeniero Joaquín Fernández, encargado de la obra, quien aseguró que el nuevo “ODD” será mucho más que “La Nueva Olla”.

“Tenemos muchos amigos cerristas, pero estamos hablando de otro nivel, de otro proyecto. Es muy meritorio lo de Cerro, pero Olimpia está en otro escalón. Va a ser un estadio de otro nivel”, tiró el inge en charla con la 730 AM.

Así también, Fernández aseguró que la obra está proyectada para ser más que solo un estadio de fútbol. “Vamos a habilitar varias opciones gastronómicas, para realizar recorridos, museos, experiencias para visitar el estadio, para realizar eventos privados y empresariales, será más que un estadio de fútbol. Será un centro de experiencia”, destacó.

Así también, se confirmó que la capacidad total será de 46.000 espectadores, que las graderías y tribunas serán totalmente techadas, que la idea es que esté funcionando ya a mediados del 2029 y que el costo total del proyecto alcanza los 80 millones de dólares.

Emocionado. Por su parte, el presi de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, después de ver el avance de las obras en Para Uno, tecleó en sus redes sociales que “estamos cada vez más cerca de hacer realidad un proyecto que marcará un nuevo capítulo para nuestro fútbol, con la mirada puesta en seguir haciendo historia y Creyendo en Grande”.