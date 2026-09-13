Alistaron a profesionales para salir a ser estrellas El periodista de “La Tribu” Gustavo Fretes contó en charla con Crónica que el Instituto Municipal de Arte (IMA) promocionó a nuevos profesionales que…

Los locutores están listos para salir a conquistar en el mundo del chambeo.

El periodista de “La Tribu” Gustavo Fretes contó en charla con Crónica que el Instituto Municipal de Arte (IMA) promocionó a nuevos profesionales que están listos para salir a conquistar el mundo de la fama con sus oficios. La institución lanzó al mundo de la chamba a 24 nuevos locutores, bailarinas y actores.

El multifacético comunicador, en su rol de director de la Escuela de Locución Radial y Televisiva, destacó a los nuevos capos del micrófono como elementos de la comunicación que quieren salir a brillar en los medios. “Son locutores capacitados para ser estrellas y salir a conquistar campos en el mundo de la comunicación. Estamos muy contentos y orgullosos de ser una herramienta de preparación para nuevos comunicadores”, dijo Fretes.