Desde mañna cierran un tramo de la avenida Roa Bastos A partir de mañana, lunes 14 de septiembre, habrá cierre de un tramo de la avenida Augusto Roa Bastos, en Asunción, debido a trabajos de desagüe pluv…

A partir de mañana, lunes 14 de septiembre, habrá cierre de un tramo de la avenida Augusto Roa Bastos, en Asunción, debido a trabajos de desagüe pluvial. La zona afectada será entre Agustín Pío Barrios y Nuestra Señora del Carmen, donde se realizarán trabajos que incluyen la colocación de pavimento de hormigón.

El cierre arrancará desde las 6:00 de la mañana y está previsto que las obras duren unos 10 días. A los conductores que suelen pasar por el lugar se les recomienda buscar caminos alternativos, salir con tiempo y mucha paciencia y también prestar mucha atención a las señalizaciones, para evitar el caos y las demoras.