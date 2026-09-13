Domingo fresco y lunes frío: así arranca hina la semana Desde este domingo comienza jeýma a bajar la temperatura en gran parte del país, con el ingreso de aire fresco acompañado de vientos moderados del su…

Desde este domingo comienza jeýma a bajar la temperatura en gran parte del país, con el ingreso de aire fresco acompañado de vientos moderados del sur. Así que quienes ya estaban disfrutando del calorcito, vayan preparándose porque el frío vuelve por lo menos hasta el martes.

Este domingo tendremos un ambiente mayormente nublado, con mañanas frescas y tardes apenas cálidas según los entendidos en tema del clima. Las lluvias y tormentas irán disminuyendo en buena parte del territorio, aunque en el noreste todavía podrían registrarse precipitaciones dispersas y alguna que otra actividad eléctrica. Para la Región Oriental, se esperan mínimas de entre 9 y 17 °C y máximas de 18 a 23 °C entre el domingo.