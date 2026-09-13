Don Pabo, el hombre de la carretilla, cumplió un sueño y ahora va por otro La historia de Don Pablo Acuña del Valle, de 66 años, conocido cariñosamente como “el hombre de la carretilla”, vuelve a emocionar. Hace algunos años…

La historia de Don Pablo Acuña del Valle, de 66 años, conocido cariñosamente como “el hombre de la carretilla”, vuelve a emocionar. Hace algunos años, su historia llegó a miles de personas a través de una publicación del diario Crónica, y lo que comenzó como un pedido de ayuda terminó convirtiéndose en un verdadero abrazo solidario. Por aquel entonces, Don Pablo y su familia vivían en una casa alquilada, en medio de muchas dificultades económicas.

Su hija menor, quien se encarga de cuidarlo, incluso dejó su vida en Argentina para regresar a San Pedro del Paraná y estar junto a su papá.“Yo volví para quedarme con ellos. Siempre quise llevarle a Argentina, pero él nunca quiso irse. Entonces tuve que volver y quedarme a cuidarlo”, relató Élida.

La publicación realizada en 2023 tuvo un enorme alcance. Personas de distintos puntos del Paraguay y también del extranjero se comunicaron con la familia para brindarles una mano. “Gracias a la publicación que me habían hecho en el diario Crónica, contando mi historia, cientos de personas de todo el mundo se pusieron en contacto con nosotros y nos enviaron su ayuda para tener una casa propia y dejar el alquiler. De corazón, estamos agradecidos con todos los que hicieron posible ese sueño”, contó Don Pablo.

La solidaridad permitió que finalmente pudiera cumplir uno de sus mayores anhelos “de muchísimos países llegaron las ayudas. No quiero dar nombres para no olvidarme de nadie. También de nuestro país, la gente me ayudó. Yo no tengo cómo pagarles; solo Dios les va a recompensar”, expresó emocionado.

Entre todas esas personas hubo alguien le permitió dejar su carretilla para mirar otros horizontes. “hay una persona en especial a la que tengo que agradecer. No quiere que dé su nombre, pero gracias a esa persona pude conocer varios lugares. Él me hacía pasear y pude conocer lugares que antes solo veía en la televisión”, contó Don Pablo.

Pero si hay algo que caracteriza a Don Pablo a pesar de las dificultades, “él es demasiado alegre. Nunca le vas a ver deprimido. Tiene mucha fe en Dios y siempre dice que Dios le ayuda a cumplir sus sueños”, contó Élida.

La doña explica que han intentado buscar otras alternativas para que esté más cómodo, pero él prefiere seguir allí en su carretilla. “Yo le baño, le doy de comer y trato de tenerlo siempre impecable. Para mí él es como mi bebé”, expresó con mucho cariño.

La familia también atravesó recientemente un momento muy doloroso. Hace aproximadamente un año falleció la mamá de Don Pablo “a mi papá todavía le cuesta mucho porque ellos nunca se separaron. Pero gracias a Dios él es muy positivo, alegre y tiene muchísima fe”, señaló Élida. Ella reconoce que cuidar a su papá no siempre es fácil, pero “yo por mi papá doy mi vida. Para mí tampoco es fácil, pero lo hago pensando en él, porque quiero que tenga lo que se merece”, manifestó.

Y ahora que el sueño de tener una casa propia ya es una realidad, Don Pablo tiene una nueva ilusión: contar con un vehículo que le permita salir, conocer nuevos lugares y visitar a las tantas amistades que hizo a lo largo de los años. “Él dice que su próximo sueño es tener su propio vehículo. No va a manejar, pero dice que va a tener una persona que lo lleve a donde quiera ir”, contó Élida entre risas.