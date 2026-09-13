Habilitan albergue purete en el Hospital de Itauguá El Hospital Nacional de Itauguá ya cuenta con un moderno albergue para pacientes y familiares que llegan desde distintos puntos del país para seguir …

El Hospital Nacional de Itauguá ya cuenta con un moderno albergue para pacientes y familiares que llegan desde distintos puntos del país para seguir sus tratamientos médicos. El nuevo espacio de dos plantas tiene 1.600 metros cuadrados y 35 habitaciones climatizadas, con capacidad para más de 70 personas.

También cuenta con cocina-comedor, sala de estar, lavandería, áreas para niños y espacios verdes. La idea es que las familias que deben quedarse varios días cerca de sus seres queridos tengan un lugar cómodo y digno donde descansar, sin tener que viajar todos los días hasta sus comunidades. La obra fue financiada por Itaipú y forma parte de la modernización del Hospital de Itauguá.