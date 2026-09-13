Incautan 25 máquinas de criptomonedas en CDE

¡Le desenchufaron la mina! Un voraz operativo en el barrio Remansito de Ciudad del Este dejó al descubierto una granja clandestina de criptomonedas. Vecinos cansados del tremendo e incesante zumbido que salía de una casa ribereña llamaron a los policías para denunciar ruidos molestos a orillas del río Paraná.

Agentes de la subcomisaría 13 cayeron al toque al lugar y, al escuchar el barullo que venía de una pieza, llamaron a los técnicos de la ANDE para la verificación. El dueño de la vivienda no tuvo de otra que abrir las puertas voluntariamente a la comitiva para que revisen el misterioso recinto.

Adentro pillaron operando a full un total de 25 máquinas procesadoras que devoraban energía eléctrica de manera ilegal para fabricar las famosas monedas virtuales. Los equipos fueron incautados y el caso pasó directamente al Ministerio Público para hacer pagar a los responsables de este feroz “robo” de luz.