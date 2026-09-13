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Incautan 25 máquinas de criptomonedas en CDE

Tras operativo purete en el barrio Remansito.

| Por Crónica
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Purete operativo policial.

¡Le desenchufaron la mina! Un voraz operativo en el barrio Remansito de Ciudad del Este dejó al descubierto una granja clandestina de criptomonedas. Vecinos cansados del tremendo e incesante zumbido que salía de una casa ribereña llamaron a los policías para denunciar ruidos molestos a orillas del río Paraná.

Agentes de la subcomisaría 13 cayeron al toque al lugar y, al escuchar el barullo que venía de una pieza, llamaron a los técnicos de la ANDE para la verificación. El dueño de la vivienda no tuvo de otra que abrir las puertas voluntariamente a la comitiva para que revisen el misterioso recinto.

Adentro pillaron operando a full un total de 25 máquinas procesadoras que devoraban energía eléctrica de manera ilegal para fabricar las famosas monedas virtuales. Los equipos fueron incautados y el caso pasó directamente al Ministerio Público para hacer pagar a los responsables de este feroz “robo” de luz.

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