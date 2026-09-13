Itaipú abrió una compuerta por el aumento del nivel del agua Debido a las últimas lluvias registradas en la zona de la represa, Itaipú abrió este domingo de madrugada una de las compuertas de su vertedero para …

La apertura programada busca controlar el nivel del embalse tras las lluvias registradas en la cuenca incremental de Itaipú.

Debido a las últimas lluvias registradas en la zona de la represa, Itaipú abrió este domingo de madrugada una de las compuertas de su vertedero para controlar el nivel del embalse.

La apertura se realizó a eso de las 01:50, con una descarga de unos 1.735 m³ por segundo. La compuerta seguirá abierta hasta que el nivel del agua vuelva a estar en condiciones para cerrarla. La medida forma parte del manejo normal de la represa ante el aumento de los aportes de agua.

Mientras tanto, el río Paraná también viene subiendo. El sábado, a las 14:00, registró 106,82 metros en el Puente de la Amistad, nivel considerado “próximo a inundaciones”, aunque por ahora no hay viviendas ni infraestructuras afectadas.

En Ciudad del Este, el primer punto de referencia donde podrían aparecer afectaciones es San Rafael, a los 108,40 metros. Es decir, el nivel actual todavía está por debajo de ese punto. Por ahora, no hay motivo para entrar en pánico, pero sí para mantener un ojo puesto en el río, porque con tanta lluvia el Paraná anda con ganas de hacerse notar.