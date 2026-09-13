La mini notera de 12 años sueña en grande y quiere hacerle notas a CR7 Su mamá le creo para su cuenta en redes sociales y ya le ha hecho entrevistas a varios famosos y hace poco realizó su primera cobertura en cancha.

Guada haciendo una entrevista con Paulo Da Silva, ex jugador de la selección Paraguaya, hoy día trabajando en el club Atlántida.

El amor al fútbol no entiende de edades y así lo demuestra Guadalupe Aguilar Macchi, la “peque” de las coberturas periodísticas que se va haciendo camino desde muy joven y va siendo tendencia en las redes sociales por sus peculiares entrevistas. Inclusive ya ha hecho notas a varios exfutbolistas famosos como Paulo Da Silva y Ricardo “Mono” Tavarelli.

Con tan solo 12 añitos, la nena sorprendió a todos hace poquito en la cancha de Libertad realizando sus primeras entrevistas como periodista deportiva, en el duelo que tuvo el dueño de casa ante Rubio Ñu, correspondiente al torneo Clausura.

“La gente por suerte nos recibió muy bien y fueron súper hospitalarios conmigo en mi primera cobertura. También tuve la suerte de hacerle entrevistas y pedirle consejos a los cronistas que cubren Libertad y la mayoría me dijo que me tengo que capacitar y estudiar idiomas por si tenga que alguna vez ir a un país en donde no se habla español”.

Agregó que “desde chiquitita me gustaba esto, pero mi mamá me dijo que había que esperar un tiempo porque era muy pequeña, pero finalmente llegó al momento y ahora me voy haciendo camino”, relató la tierna comunicadora a diario Crónica.

Sin embargo, este año, con la venia familiar, la chiquilla arrancó a full en las redes para perseguir la profesión que tanto le apasiona desde la cuna. “Mi mamá es la que maneja toda mi cuenta porque soy menor de edad, ella es prácticamente como mi manager”, contó entusiasmada la mini notera.

El duelo entre Libertad vs Rubio Ñu fue su primera experiencia en cancha, haciendo entrevistas.

Su sueño máximo

La estudiosa alumna del colegio Santa Teresa de Jesús de Asunción, quien dijo ser cerrista y actualmente está cursando el sexto grado, contó que apenas culmine la secundaria se meterá de lleno a estudiar Periodismo.

Pero la niña va más allá y tiene una meta fija entre ceja y ceja: meterle micrófonos al mismísimo “Bicho” del fútbol mundial. “Mi mayor sueño sería entrevistar a Cristiano Ronaldo porque para mí es el jugador más completo y el mejor de la historia”, confesó emocionada.

Guada con Ricardo "Mono" Tavarelli.

Promocionar el fútbol femenino

Aparte del fútbol profesional de hombres, la nena busca usar su voz para potenciar y darle visibilidad a la rama femenina de este deporte. “Me gustaría que se le dé mucha importancia al fútbol femenino y a otros deportes a los que la gente no les hace caso”, reflexionó Guada.

Con la mira puesta en el futuro, la pequeña entrevistadora contó que prefiere el rol de comentarista para debatir sobre las jugadas. “Me encanta compartir mi opinión sobre los partidos con la gente y escuchar lo que piensan las distintas hinchadas”, agregó con mucha soltura.

Está en 6° grado y tiene todo el apoyo familiar.

Llegar bien fogueada a la adultez

Sobre por qué arrancó tan joven en los estadios, la nena explicó que busca ir ganando experiencia para llegar bien fogueada a la adultez. “Siento que si empiezo ahora, en el futuro voy a ser más conocida en esta profesión que me encanta tanto”, puntualizó la carismática futura colega.