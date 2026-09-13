Le duró poco la sed a un malevo Ñato robó un pack de birras y luego fue detenido.

Un joven de 20 años fue pescado con las manos en la masa tras pelar un pack de birras de un conocido supermercado 24 horas en Capiatá. El mba’e vai ocurrió sobre la calle López Godoy, donde el muchacho pensó que se saldría con la suya llevando el “chupi” sin pagar un solo guaraní.

La valiente cajera del Biggie no dudó un segundo y pilló la jugada, alertando al toque a los agentes del Grupo Lince que patrullaban por la zona. La doña indicó a los uniformados que el escurridizo ñato andaba caminando campante a apenas una cuadra del local con su preciado botín en mano.

Los linces acudieron volando en su moto y lograron ponerle el guante al sospechoso antes de que destape la primera latita. El aprehendido fue identificado como Facundo Josué A. T., un jovenzuelo domiciliado en la zona de Posta Ybycuá.

Tras la rápida intervención, al muchacho le encajaron las esposas y lo llevaron directo al calabozo de la comisaría 32ª de la zona. El valioso pack de cerveza fue recuperado intacto para alivio de los encargados del negocio que vieron la escena.

La fiscala Carolina Martínez tomó cartas en el asunto y dispuso que el sediento muchacho permanezca encerradito tras las rejas. Ahora el joven tendrá que explicarle a la Justicia su fallido intento de armar la fiesta gratis a costa del supermercado.