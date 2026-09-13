¡Chake! Doña de Canale avisa que está más ñaña que nunca Yessi Ramírez, doña del albirrojo José Canale, tiró una fotito desde lo alto, con paisaje purete y escribió en su muro, “Escorpio está en Venus”. Apa…

Yessi Ramírez, doña del albirrojo José Canale, tiró una fotito desde lo alto, con paisaje purete y escribió en su muro, “Escorpio está en Venus”. Apareció con una facha ndirindindin toda de marrón con tapado y bufanda. Al parecer refresca un poquito en curepilandia y ella disfruta del frío con la mejor de las modas voi.

En charla con Crónica dijo que anda más ñañala que nunca, “la gente siempre dice que soy mala, ahora peor porque los astros están a mi favor”, disparó entre risas el motivo de su posteo astrológico en las redes sociales. Más adelante siguió, “según el calendario el mundo va a estar tóxico por un tiempo y yo la verdad que estoy en mi salsa”, confesó.