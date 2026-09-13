Mathias Villasanti marca pero Gremio cae ante Vasco El ex Cerro Porteño marcó un tanto para el equipo de Gremio pero no bastó para evitar la derrota ante Vasco Da Gama.

Este sábado, el Gremio de Porto Alegre cayó derrotado de local ante el Vasco Da Gama carioca, el cual logró dar vuelta un marcador adverso de 1-0 para terminar venciendo por 1-2 gracias a los goles del brasileño Thiago Mendes y del argentino Facundo Colidio, todo en un lapso de cuatro minutos.

Cabe señalar que el gol que puso momentáneamente en ventaja al equipo local fue marcado a los 39 minutos del primer tiempo por el paraguayo Mathias Villasanti, aunque esto terminó no bastando para evitar la caída del equipo de Porto Alegre.

La victoria del Vasco Da Gama hasta se podría considerar histórica, ya que el equipo de Río de Janeiro no derrotaba a Gremio en su casa desde hacía prácticamente unas dos décadas, y gracias a este resultado favorable, puede seguir con sus esfuerzos de escapar de la zona de descenso en el Brasilerao.

La victoria en el Arena do Gremio supone un refuerzo moral a tres días de recibir en su estadio a Independiente Santa Fe en busca de una plaza en las semifinales de la Copa Sudamericana.