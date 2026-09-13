Movida en Salud: Fretes asume como ministro y Derlis León queda en el IPS El Gobierno confirmó este domingo nuevos nombres al frente de dos instituciones clave. El Dr. Isaías Fretes fue designado como nuevo ministro de Salu…

El Gobierno confirmó este domingo nuevos nombres al frente de dos instituciones clave. El Dr. Isaías Fretes fue designado como nuevo ministro de Salud Pública, mientras que el Dr. Derlis León asumirá como nuevo titular del IPS. Según el Gobierno, la intención es darle un nuevo impulso a la gestión, con más presencia en los hospitales, mayor cercanía con la gente y, principalmente, mejorar la atención a pacientes y asegurados.

León ya conoce bastante bien la casa, ya que anteriormente fue gerente de Salud del IPS. Ahora le toca el desafío de mejorar los servicios y responder a los reclamos de los asegurados, que muchas veces tienen que dar más vueltas que trompo para conseguir un turno o una atención.

Para el 2027, el Gobierno anunció una inversión de 760 millones de dólares en medicamentos e insumos, casi un 200% más que en 2023. Además, el INCAN recibirá unos USD 195 millones, lo que representa un aumento cercano al 290%. En infraestructura tampoco se quedan atrás: en los últimos tres años se invirtieron más de USD 500 millones, con dos hospitales de referencia ya entregados y otros siete actualmente en construcción.