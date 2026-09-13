¡Mute! El inesperado anuncio que dio la Emperatriz

La bellura paraguaya Lilian Ruíz sorprendió al rollete al publicar en sus redes sociales una novedad: ¡está solterísima!.
La actriz y modelo utilizó sus redes sociales para comunicar que se encuentra alejada de su mena William Ojeda.
“Quiero comunicar que oficialmente estoy soltera. Los pormenores de esta decisión pertenecen a mi vida privada y no voy a entrar en detalles, solo diré algo que siempre tuve muy claro: si me juegan chueco, conmigo no va, la lealtad, el respeto y la honestidad para mí no son negociables”, escribió Lilian en Instagram.
Luego posteó, “hoy mi prioridad es disfrutar de mi hijo, de mi vida, de mis proyectos y de esta nueva etapa con tranquilidad”.
La cuerona tiró que en cuanto el amor, en algún momento puede aparecer la persona indicada ndaje, “alguien a mi altura, con valores, inteligencia y, sobre todo, menos ignorancia. Por ahora, estoy bien, en paz y mirando hacia adelante”, omoi finalmente en su historia de redes sociales.
Loperro quedaron sorprendidos ante la novedad, y seguramente más de uno estará preparando currículum para presentar ante la Emperatriz paraguaya.