¡Mute! El inesperado anuncio que dio la Emperatriz La modelo utilizó el Instagram para comunicar que está soltera ndaje.

La bellura paraguaya Lilian Ruíz sorprendió al rollete al publicar en sus redes sociales una novedad: ¡está solterísima!.

La actriz y modelo utilizó sus redes sociales para comunicar que se encuentra alejada de su mena William Ojeda.

“Quiero comunicar que oficialmente estoy soltera. Los pormenores de esta decisión pertenecen a mi vida privada y no voy a entrar en detalles, solo diré algo que siempre tuve muy claro: si me juegan chueco, conmigo no va, la lealtad, el respeto y la honestidad para mí no son negociables”, escribió Lilian en Instagram.

Luego posteó, “hoy mi prioridad es disfrutar de mi hijo, de mi vida, de mis proyectos y de esta nueva etapa con tranquilidad”.

La cuerona tiró que en cuanto el amor, en algún momento puede aparecer la persona indicada ndaje, “alguien a mi altura, con valores, inteligencia y, sobre todo, menos ignorancia. Por ahora, estoy bien, en paz y mirando hacia adelante”, omoi finalmente en su historia de redes sociales.

Loperro quedaron sorprendidos ante la novedad, y seguramente más de uno estará preparando currículum para presentar ante la Emperatriz paraguaya.