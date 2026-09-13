Ojepilla marihuana en 23 caletas subterráneas

Las fuerzas militares cavaron profundo en el Parque Nacional Paso Bravo y desenterraron nada menos que 23 caletas subterráneas repleta de “macoña”. El megaoperativo en San Carlos del Apa arrancó el viernes con cinco fosas y continuó el sábado hallando otros 18 escondites bajo tierra en medio del monte.
Tan solo en las tres primeras caletas excavadas, los muchachos del CODI sacaron 12.000 kilos de marihuana prensada lista para salir al mercado. En el rastrillaje dentro de la reserva natural, la comitiva militar también topó con un campamento precario y una camioneta Toyota Hilux abandonada por los traficantes.
Gracias a los datos precisos del Batallón de Inteligencia Militar, las Fuerzas Especiales incursionaron con todo para destapar el gigantesco depósito secreto. Las excavaciones continúan sin parar en las fosas restantes, donde no se descarta encontrar más carga pesada oculta bajo tierra.