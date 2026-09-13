Polis se convirtieron en “parteros improvisados” Una situación que parecía ser un simple traslado terminó convirtiéndose en uno de esos momentos que los policías jamás van a olvidar, ya que no se tr…

Una situación que parecía ser un simple traslado terminó convirtiéndose en uno de esos momentos que los policías jamás van a olvidar, ya que no se trataba de llevar malevos en la carrocería.

Eran cerca de las 6:00 de la mañana de este domingo, sobre la ruta PY-021 Próceres de Mayo, en la zona de Juan de Mena, Cordillera, cuando los agentes recibieron el pedido de auxilio de un hombre cuya pareja estaba con fuertes dolores de parto. Como no tenían vehículo para llevarla al hospital, los uniformados acudieron rápidamente y la trasladaron en la patrullera rumbo al Hospital Básico de Arroyos y Esteros.

Pero la bebé tenía otros planes y, a la altura de Isla Pucú, decidió que ya era hora de conocer el mundo. La mamá entró en trabajo de parto expulsivo dentro del móvil y los agentes, sin perder la calma, tuvieron que convertirse por unos minutos en “parteros improvisados” y ayudar en el nacimiento.

Por suerte, todo salió bien, la pequeña nació sin complicaciones y posteriormente madre e hija fueron trasladadas al hospital, donde quedaron bajo observación médica y se encuentran estables. Sin dudas, una patrulla que salió a cumplir con su trabajo al servicio de la comunidad terminó siendo, por unos minutos, la sala de parto más inesperada de Cordillera.