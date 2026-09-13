Quiso verle a Hugo Javier con un feroz kyse Ojepilla al toque y le prohibieron el ingreso al hospital.

¡De locos! Una mujer fue pillada armadísima hasta los dientes intentando entrar a la fuerza a la terapia del Hospital de Itauguá para ver al exgobernador Hugo Javier González.

La supuesta “fanática” fue identificada como Leonarda V. B., quien armó un feroz alboroto en el área de Urgencias Adultos al exigir ver al “Número 2”. Como los guardias le cortaron el paso, la doña se puso violenta y se negó rotundamente a abandonar el hospital, obligando a la policía a intervenir al toque.

En medio del procedimiento, los uniformados revisaron sus cosas y le pillaron un peligroso kyse de cocina oculto entre sus pertenencias. La mujer fue demorada de inmediato y llevada a la comisaría para dar explicaciones sobre la temible intención que tenía con semejante arma blanca.

El hecho encendió todas las alarmas en el nosocomio, ya que es el segundo episodio raro en pocos días donde desconocidos intentan colarse hasta la celda del herido.