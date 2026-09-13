Tras discusión vai yiyi mató a su pareja con un kyse

¡Tragedia sangrienta en San Pedro! Una acalorada discusión de pareja tras una feroz chupándose convirtió en una pesadilla letal en la colonia Jejuí de Liberación. Vecinos de la zona contaron que César y María Angélica vivían a los estirones y peleas cada vez que se le bajaban las copas, pero esta vez la cosa se fue de las manos.

Al parecer, la ronda de tragos del sábado a la noche terminó en un vairo encontronazo con empujones y golpes de puño que encendió la furia de la doña. En medio de la trifulca, la mujer tomó un cuchillo de mesa y amagó al arriero, quien intentó escapar a las apuradas hacia el patio trasero para salvar su pellejo.

La doña le dio alcance en la oscuridad y, tras unos cuantos lances donde el hombre intentó esquivar la hoja, un paso en falso lo dejó completamente acorralado. Aprovechando que su pareja perdió el equilibrio, la mujer no lo pensó dos veces y le hundió el arma blanca directo en medio del pecho.

Los policías veteranos que llegaron al lugar señalaron que la estocada fue tan certera que literalmente le partió el corazón al joven, provocándole la muerte en segundos. El muchacho quedó tendido sin vida en el suelo mientras los uniformados procedían a la detención inmediata de la presunta asesina.

María Angélica ya quedó recluida a disposición del Ministerio Público para responder por el crimen que dejó pasmados a los pobladores de San Pedro. Los intervinientes levantaron el cuchillo de mesa ensangrentado como evidencia clave del sangriento desenlace en este hogar.