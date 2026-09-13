Tres muertos en accidente vai en San Pedro Choque entre un auto y una moto.

¡Tragedia en San Pedro! Un espantoso percance rutero segó de golpe la vida de tres personas, entre ellas dos inocentes peques y una abnegada maestra. El terrible choque entre un automóvil y una motocicleta ocurrió en la localidad de Yrybucuá, tiñendo de luto a toda la comunidad norteña.

En el biciclo viajaban cuatro personas: la docente Marlene A. (37) y tres niños de 8, 10 y 12 años, quienes recibieron la peor parte. Tras el impacto frontal contra el coche manejado por una joven de 19 años, la profesora y los peques de 8 y 10 añitos fallecieron casi al instante.

El otro menor de 12 años quedó gravemente herido y fue auxilado a toda prisa hasta el Hospital Distrital de Santaní, donde pelea por su vida. La conductora del auto también fue derivada al Hospital General de Santa Rosa del Aguaray para recibir atención médica.

El impacto fue tan salvaje que los ocupantes de la moto salieron despedidos fuertemente hacia el asfalto, sufriendo heridas mortales. El Ministerio Público tomó cartas en el asunto, ordenó incautar ambos vehículos e inició las pesquisas para aclarar cómo pasó la desgracia.

Se espera la declaración de la automovilista para armar el rompecabezas de este terrible choque que destrozó a varias familias. Los restos de las víctimas fatales ya fueron entregados a sus desconsolados familiares entre desgarradoras muestras de dolor.