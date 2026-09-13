Un muerto y 4 heridos tras choque vai Ocurrió en el distrito de San Rafael del Paraná, Itapúa.

¡Tragedia en la madrugada! Un sangriento percance en cadena dejó como saldo un muerto y cuatro heridos en San Rafael del Paraná. El mba’e vai ocurrió sobre la Ruta PY07 e involucró a un auto Toyota Funcargo, una camioneta Nissan 4x4 y tres motocicletas de diferentes marcas. La víctima fatal fue identificada como Israel S. L., quien lamentablemente ingresó ya sin signos de vida al puesto de salud local.

Entre los lesionados están el chofer del auto, Nidio S. (34), el conductor de la camioneta, Mario G. (54), además de tres motociclistas. Los accidentados sufrieron golpes de consideración y fueron rescatados por los Bomberos Voluntarios tras el terrible choque entre los rodados.

A los heridos los derivaron volando a los centros asistenciales de San Rafael del Paraná, Natalio y María Auxiliadora para recibir atención. En el lugar de la desgracia trabajaron a full agentes de Criminalística junto a la Fiscalía para determinar la causa exacta de la colisión.

Los intervinientes levantaron las primeras evidencias del asfalto para armar el rompecabezas de este fatal choque en cadena. La investigación buscará deslindar responsabilidades sobre el imprudente hecho que tiñó de luto a la comunidad itapuaense.

El cuerpo del finado fue entregado a sus desconsolados familiares luego de que el médico forense realizara la inspección de rigor.