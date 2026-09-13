[VIDEO] ¡Amigo fiel! Palo está más firme que nunca al lado del “Número 2″ Palo Rubin sigue a full pensando y reaccionando a todo lo que le pasa a su camarada. El presentador de televisión tiró en sus redes sociales un videi…

Palo Rubin sigue a full pensando y reaccionando a todo lo que le pasa a su camarada. El presentador de televisión tiró en sus redes sociales un videito donde se le ve a Hugo Javier haciendo ejercicio y con la mejor de las energías. “Supuestamente, Hugo Javier , estaba mal de salud. ¿Que pensas?

Al todo o nada entrenaba con los golpes del boxeo el Número 2. Aunque hace unos días la vida le dio un golpe muy duro, el locutor muestra su virtud de guerrero y no se rinde. En los últimos días los profesionales de la salud destacaron su leve mejoría. Mientras tanto, el conductor de “El Conejo”, a diario muestra y destaca el lado humano de su camarada.

Hace días tiró el momento en el que Hugo Javier se despedía de su firulais antes de volver a la cacerolita para cumplir con su condena.