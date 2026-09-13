[VÍDEO] ¡Claro que sí! El auto más fachero del Mundial de Rally es paraguayo El vehículo del piloto paraguayo Diego Domínguez, fue considerado en Chile como el auto más llamativo del Mundial de Rally y este habló acerca de su historia.

Diego Domínguez, piloto paraguayo de Rally, habló con la prensa chilena en medio de la etapa del Mundial de dicho deporte que se realiza en la región trasandina del Bio Bio, siendo consultado específicamente por lo llamativo del diseño de su vehículo, cargado de simbolismos alusivos a la cultura guaraní.

Diego explicó que “quise hacer algo que se base en la cultura de mi país, cada uno de los dibujos que tenemos tienen que ver con personajes de la mitología paraguaya, y parte de su cultura. El dibujo en general fue hecho por un artista paraguayo, totalmente a mano, para luego él mismo hacer la adaptación sobre el auto”.

El piloto además agregó “vi que acá a la gente en Chile le gusta bastante, les llama mucho la atención y eso me encanta. Que lo disfruten, que les saquen fotos y que después las manden”.