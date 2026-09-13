[VIDEO] Guarará entre hinchas de Guaraní y Cerro por robo de bandera Hubo 4 aprehendidos en total, 2 de cada bando.

La bandera robada por los hinchas de Cerro, el cual fue recuperado. Además 2 hinchas de Guaraní fueron demorados por agresión a efectivos policiales.

En medio del reñido duelo entre Guaraní y Cerro Porteño oiko la sarambi en las gradas entre los muchachos del Cacique y el Ciclón. Según informe policial proveído a Crónica por el comisario Isidro Benítez, jefe de Eventos Deportivos, dos barras de Cerro Porteño, ambos menores de edad, burlaron la seguridad del estadio y lograron cruzar desde gradería norte hasta sur, por el sector de Vip Albirroja y robaron una bandera de la hinchada aborigen.

Esto enfureció a los integrantes de la barra de Guaraní, denominada La Raza Aurinegra, quienes bajaron de las gradas y fueron en busca de dicha bandera para recuperarla, pero desafortunadamente para ellos no pudieron hacerlo por el resguardo policial. En ese sentido la policía pudo repeler a ambos bandos y controlar la situación.

La bandera robada, barras de Cerro Porteño pintaron la misma, antes de devolverla.

Finalmente pudieron ser aprehendidos ambos barras de Cerro y se recuperó la bandera. “Fue devuelta la bandera a los dueños”, dijo el comisario Benítez a nuestro medio. En ese ínterin avei fueron detenidos dos integrantes de la barra de Guaraní, una yiyi de 25 años de edad, Andrea Vanessa C. L. y un péndex de 18 años, Thiago Giovanni C. T., “por resistencia y agresión a personal policial”, explicó el jefe de eventos deportivos.

Según las denuncias, un barra de Cerro Porteño, habría robado banderas de los hinchas de Guaraní, por lo que se produjo el enfrentamiento en el Defensores del Chaco. pic.twitter.com/30nlNWumUb — Walter Estigarribia (@Estigarribiapy_) September 12, 2026

Otros demorados

En la previa al cotejo deportivo fueron demorados 4 hinchas de Cerro Porteño en el portón de acceso a gradería norte por dar alcotest positivo durante los controles previos. Por esa razón no pudieron ingresar a disfrutar del encuentro. Ellos son Roger Antonio M. F. (42), Arturo Ramón D. P. (26), Luis Fernando C. S. (26) y Jorge Ariel G. T. (33).