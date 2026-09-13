[VÍDEO] ¡Novaseeerr! Atendé lo que hijo de Vegetti un hincha peruano de Cerro Porteño Un fanático azulgrana del país incaico le cayó con todo al delantero del Ciclón por el penal que falló ayer ante Guaraní.

Este pasado sábado por la tarde, Cerro Porteño empató en el estadio Defensores del Chaco ante Guaraní por 1-1 con su principal delantero, Pablo Vegetti, desperdiciando la valiosa oportunidad de darle la victoria al azulgrana, errando un penal sobre el final y encima enviando la pelota a las graderías.

Debido a esto, numerosos hinchas del Ciclón no escatimaron en quejas para con el jugador argentino y para con el resto del plantel, siendo uno de ellos un fanático peruano que llegó especialmente de la nación incaica para ver a Cerro. Acusó a Vegetti directamente de “vendehumo” y dijo que un grande como el azulgrana no puede tener a un 9 como él.

Lamentó que una persona de la trayectoria de Gustavo Costas, actual DT de Cerro, esté pasando por momentos como este dirigiendo al Ciclón, asegurando que en su país lo recuerdan con mucho cariño, sobre todo los hinchas del Alianza Lima, equipo del que es seguidor en Perú.

Afirmó que en el segundo tiempo los jugadores entraron sin ganas y que un club como Cerro no se merece tener a futbolistas así en su plantel, yendo tan lejos como para decir que espera que el año ya acabe para el azulgrana.

No obstante, pareció no estar muy informado sobre el funcionamiento del campeonato ni sobre la posición de Cerro en la tabla, ya que expresó que espera que no descienda, cuando en realidad el Ciclón no está ni cerca de pelear los puestos de descenso.