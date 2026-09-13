[VIDEO] ¡Infraganti! Atende a quien nunca podes elegirle de copiloto La Reina Itapúa Universo 2017 Yasmin Franz subió un videito a pedido del público y le hizo pasar una peladita a su chuli el presentador de televisión…

La Reina Itapúa Universo 2017 Yasmin Franz subió un videito a pedido del público y le hizo pasar una peladita a su chuli el presentador de televisión Chiche Corte. Resulta ser que salieron a dar un paseito y al parecer el cansancio le ganó, por lo que decidió darse una siestita en el vehículo. ¿Cómo piko copiloto va a dormir?

Lo cierto es que Yasmin aprovechó el momento para jugarle con una bromita y lo grabó haciendo “noni”, para luego compartirlo con el rollo en las redes sociales. Al toque loperro empezaron a tirar comentarios. Más de uno está feliz con los tortolitos y tiraron, “la pareja del año”.

Pero parece que la historia no termina ahí, porque como quien dice “la venganza es dulce”, y el comunicador ya tiró, “tengo material bélico de alguien durmiendo en el bus”. ¡Ndi Barbaro Yasmin! ¡Vos empezaste! y ahora el rollo espera el retruco.