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Farándula

[VIDEO] ¡Infraganti! Atende a quien nunca podes elegirle de copiloto

La Reina Itapúa Universo 2017 Yasmin Franz subió un videito a pedido del público y le hizo pasar una peladita a su chuli el presentador de televisión…

| Por Gustavo Martinez
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| Por Gustavo Martinez
¡Copiloto nunca duerme!Yasmin Franz mosttró el momento exacto en el que su novio Chiche Corte abandonó el prime.

La Reina Itapúa Universo 2017 Yasmin Franz subió un videito a pedido del público y le hizo pasar una peladita a su chuli el presentador de televisión Chiche Corte. Resulta ser que salieron a dar un paseito y al parecer el cansancio le ganó, por lo que decidió darse una siestita en el vehículo. ¿Cómo piko copiloto va a dormir?

Lo cierto es que Yasmin aprovechó el momento para jugarle con una bromita y lo grabó haciendo “noni”, para luego compartirlo con el rollo en las redes sociales. Al toque loperro empezaron a tirar comentarios. Más de uno está feliz con los tortolitos y tiraron, “la pareja del año”.

Pero parece que la historia no termina ahí, porque como quien dice “la venganza es dulce”, y el comunicador ya tiró, “tengo material bélico de alguien durmiendo en el bus”. ¡Ndi Barbaro Yasmin! ¡Vos empezaste! y ahora el rollo espera el retruco.

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