[VIDEO] La madrina de Guaraní, enseñó a Lari cómo farmear aura “Yo quiero desafiarle a la madrina de Guaraní a ver si me acepta y me enseña a ver cómo hacer el aura”, dijo Larissa Riquelme en el programa televisi…

“Yo quiero desafiarle a la madrina de Guaraní a ver si me acepta y me enseña a ver cómo hacer el aura”, dijo Larissa Riquelme en el programa televisivo Gol de Medianoche, después de haber contado que una fanática del Club Nacional le rechazó una nota aparentemente.

Es que Marisol Olmedo llama siempre la atención del rollo por los movimientos que realiza, y contó al toque que no tiene problemas de enseñarle a lari, “aunque no es tan fácil” he’i.

Pero la cita se dio el fin de semana antes del chute entre Guaraní y Cerro Porteño en las afueras del estadio.

Se encontraron y Marisol movió a sus “mellis” enseñando a Lari cómo debía hacer.