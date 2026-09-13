[VIDEO] Uno que bien baila, armó sarambí en la zona de Carmelita “La gente te quiere, pero vos no colaboras”, “tiene una tremenda adicción al alcohol”, fueron algunos de los comentarios que tiraron loperro al ver e…

“La gente te quiere, pero vos no colaboras”, “tiene una tremenda adicción al alcohol”, fueron algunos de los comentarios que tiraron loperro al ver el sarambi donde “Che compañero kue”, aparece voceando a otros fulanos en la zona Carmelitas de Asunción. La discusión se dio en la calle y se lo ve al influencer sin remera y totalmente sacado de sí.

“Te vas a equivocar conmigo”, “yo soy del pueblo”, le gritó Rodrigo Colman a quienes aparentemente estaban siendo parte del guyryry armado. Entre varios arrieros tuvieron que separar la “pelea” porque se iba a descontrolar según las imágenes.

En el audio se escucha cuando uno los muchachos dice que sin problema le va a corregir, “yo ni bollo estoy kp, sin problema ainupata”, disparó.

Lo cierto es que la gente okairo con su actitud de esta mañana al salir de una local nocturno asunceno. En la mañana del sábado el influencer había publicado en sus redes sociales que se dejaría de las bebidas, tiró la cervecita, hizo actividades físicas, pero parece que le ganó la noche según el video que circula en las redes sociales.