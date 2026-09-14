Atendé quienes presentaron la feria internacional educativa Dos destacadas figuras de la comunicación fueron los presentadores de la V Feria Estudia en Europa 2026.

Los periodistas Joel Sandino y Majo Peralta fueron los conductores de la feria universitaria internacional en nuestro país, presentando las ofertas educativas para jóvenes, investigadores y docentes paraguayos destacados en diversas áreas.

Joel compartió su felicidad y orgullo con todos sus seguidores de las redes sociales por haber sido uno de los presentadores de la iniciativa universitaria.

“Nos vamos a Europa, felices de compartir como anfitriones la 5ta. edición consecutiva de la Feria Estudia en Europa 2026 @ueenparaguay. Cientos de jóvenes interesados en conocer y disfrutar del mundo a través del estudio, qué gustazo”, escribió Joel en su Instagram.

Cabe destacar que estuvieron presentes más de mil jóvenes que asistieron a la feria para interiorizarse de las propuestas educativas de la Unión Europea.