Contraloría descarta irregularidades en ueno bank con fondos del IPS Las declaraciones del director de Auditoría Forense de la Contraloría General de la República (CGR), Leandro Villalba, introducen una precisión susta…

Las declaraciones del director de Auditoría Forense de la Contraloría General de la República (CGR), Leandro Villalba, introducen una precisión sustancial sobre el alcance del informe elaborado por el organismo respecto de las inversiones financieras del Instituto de Previsión Social (IPS) y contradicen interpretaciones malintencionadas de ciertos medios de prensa con intereses creados, difundidas a partir del documento.

Villalba dejó en claro que el trabajo de la Contraloría no tuvo como objetivo analizar la solvencia de las entidades financieras que reciben recursos del IPS, sino examinar la evolución y composición de la cartera de inversiones de la previsional. En ese contexto, descartó que el examen haya detectado una irregularidad atribuible a ueno bank.

La aclaración adquiere relevancia luego de que ABC Color presentara el informe como “lapidario” en contra de ueno bank, tratando de sostener una interpretación que se aleja bastante de la realidad y asumiendo firmemente que el fuerte crecimiento que tuvieron las colocaciones en la entidad bancaria es irregular, lo que fue desmentido categóricamente por el director de Auditoría Forense de la Contraloría.

Villalba explicó que el dato de concentración debe ser leído en su contexto. Actualmente, alrededor del 70% de las inversiones del IPS se encuentra distribuido entre cuatro entidades bancarias. Pero, según explicó, anteriormente la concentración era incluso mayor en términos de cantidad de instituciones, ya que cerca del 50% de la cartera estaba concentrada en apenas dos bancos.

El funcionario señaló además que entre 2023 y 2025 apareció un nuevo actor que adquirió una participación importante en la cartera, ueno bank. Por lo tanto, el aumento de la participación de la entidad forma parte de una modificación en la composición de las inversiones de la previsional y no constituye, por sí mismo, una prueba de irregularidad.

Concentración no es sinónimo de irregularidad

Uno de los puntos centrales de la explicación de Villalba fue diferenciar la concentración de las inversiones de la solvencia de las entidades financieras. Según el auditor, el informe de la Contraloría no señala problemas de solvencia bancaria y tampoco cuestiona la capacidad financiera de ueno bank.

La observación de la CGR apunta fundamentalmente a la conveniencia de diversificar las colocaciones del IPS. La recomendación, en consecuencia, está relacionada con la administración de la cartera.

Villalba fue incluso más específico al señalar que las inversiones realizadas por el IPS están generando ganancias y rentas para la previsional. Es decir, el informe no concluye que las colocaciones hayan provocado pérdidas al Fondo de Jubilaciones por el contrario significaron mayores ingresos.

Villalba incorporó otro elemento de contexto, ueno bank durante ese periodo pasó por un proceso de transformación institucional, pasando de financiera a banco y posteriormente absorbiendo a Visión Banco, lo que le permitió crecer en captaciones.

La operación significó una expansión considerable de su capital, cartera, estructura y capacidad operativa. De acuerdo con la explicación del auditor, ese proceso también ayuda a entender por qué la participación de la entidad dentro del sistema financiero y, consecuentemente, dentro de las inversiones del IPS experimentó un crecimiento significativo.

Colocaciones mediante licitación

Villalba también rechazó la interpretación de que el crecimiento de las inversiones en ueno bank implique necesariamente que el IPS haya direccionado sus fondos para favorecer a una determinada entidad. Según explicó, las colocaciones se realizan mediante procesos de licitación y las tasas ofrecidas por los bancos constituyen uno de los factores que determinan la adjudicación.

En el caso de ueno bank, sostuvo que la entidad ofreció mejores tasas que otros competidores en determinadas operaciones, circunstancia que contribuyó a que captara una mayor proporción de los recursos disponibles para inversión.

El punto resulta relevante porque descartar la existencia de una eventual irregularidad en el proceso de colocación. La explicación del responsable de Auditoría Forense es que el informe de la Contraloría no encontró ilegalidad en las inversiones analizadas.

El mensaje central del responsable de Auditoría Forense es, por lo tanto, bien preciso. La Contraloría señala la concentración de la cartera del IPS, pero no acusa a nadie de irregularidades, no advierte problemas de solvencia de ueno bank y no señala que las inversiones hayan generado pérdidas para la previsional.

De esta manera, las declaraciones de Villalba obligan a diferenciar entre lo que efectivamente señala el informe de la CGR y las interpretaciones malintencionadas que se hicieron sobre sus conclusiones. El debate sobre cómo y dónde invierte el IPS continúa abierto, especialmente en lo relacionado con la diversificación de los fondos previsionales, pero el propio responsable técnico de la Contraloría dejó en claro que ese cuestionamiento no equivale a una imputación contra ueno bank ni a un alerta sobre su solvencia.