“Cuando le iban a llevar en ambulancia, dijo ‘nderasore’, mi hija, mi hija”

Marcelo Acosta, futbolista de Rubio Ñu, preocupó a todo el mundo futbolero tras sufrir un duro golpe en la cabeza, luego de disputar una pelota aérea con Mauro Coronel de Nacional. El jugador ñuense fue trasladado de inmediato a un centro médico, en donde se encuentra estable. El atleta sufrió un traumatismo de cráneo leve, categoría 2, sin signos de alarma, se encuentra internado con monitorización neurológica y neuroquirúrgico constante”, relató Alberto Espínola, médico del club.

Por otro lado, Alexis Acosta, hermano del pelotero, quien se encuentra acompañando al jugador en su proceso de recuperación, habló de cómo vivió la familia el duro accidente de Marcelo, avei remarcó lo que le contó mientras era trasladado. “Él me comentó, incluso, que quería seguir jugando, no dimensionaba la gravedad, se acuerda de todo, después sintió que entró la ambulancia, dijo ‘nderasore’ y preguntaba por su hija, ‘mi hija, mi hija’ decía mientras le iban a llevar”, le bajó en charla con Crónica.

“Yo soy el que me quedo en el hospital con mi hermano y mantengo informada a toda la familia, su señora no puede venir porque está con su criatura recién nacida, mi mamá que es muy sentimental desde que supo lo del accidente no para de llorar, ella siente mucho. Cómo te dije, la que más se impactó fue mi mamá (Ramona Ríos) en todo momento está llorando”, siguió.

Acto seguido, mencionó que “por suerte ya le pude ver, hablar con él, le di de comer, está normal, obviamente con algunos moretones producto de la caída, pero eso es normal, le vi muy bien, lúcido, tiene un buen semblante, en ese sentido me dejó muy tranquilo. También impaciente porque ya se quiere ir a su casa. Le dije que hay que esperar que la cabeza no es joda”, expresó.

“Nosotros somos de Colonia Independencia, mientras viajaba a Asunción me sentía desesperado, me superaba por momentos la situación, me costó mucho asimilar. Quiero agradecer a sus compañeros que vienen a verle, Fragueda, Sergio Fretes, William Mendieta, Rodrigo Rojas, Javier Vallejos, Óscar Toledo de Recoleta que es un amigo de la casa”, añadió.

“FUE UN SUSTO GRANDE,

MUY ANGUSTIANTE”, TIRÓ

Araceli Doldán, esposa del futbolista katu, opoi que “fue un susto muy grande, muy angustiante, ya que estaba siguiendo el partido por la tele, cuando vi lo que pasó, obviamente me preocupé muchísimo, como no estuve ahí no podía saber exactamente lo que estaba pasando, no podía comunicarme con él, estaba en la incertidumbre”, omombe’u primeramente.

Araceli Doldán, junto con Marcelo Acosta. (Gentileza).

Luego acotó que “yo no pude ir a la cancha porque recién tuvimos a nuestra hija (Olivia Acosta). Es un excelente papá y ya lo extrañamos mucho. Estoy al tanto de todo lo que le está pasando”, culminó la esposa.