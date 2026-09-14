¡Hesúkena! Cuerona se metió en problemas por culpa de sus lolas Más allá de que tuvo un pequeño percance con sus “amiguitas” Cynthia no pensó en sacarse los implantes.

La modelo publicitaria Cynthia Vera se sometió a una intervención quirúrgica porque tuvo un inconveniente con una prótesis mamaria ¡Nde bárbaro!

“Hace tres días me sometí a una intervención quirúrgica porque una de mis prótesis mamarias se dio vuelta y no quedó otra que entrar al quirófano”, dijo Cynthia a Crónica.

El problema se había presentado el año pasado cuando la cuerona empezó a sentir dolores en una de sus mamas. “Me fui a hacerme un chequeo, pero en la tomografía no se vio nada anormal, y con medicación y cuidados el dolor y las molestias desaparecieron”, explicó.

“Luego tuve muchísimo dolor de nuevo y en el último chequeo se vio que la prótesis se dio vuelta, entonces entré al quirófano. Me puse de nuevo la misma medida de mis prótesis y se me retiró el exceso de piel que estaba teniendo en mis pechos. Capaz que ahora se van a ver más pequeños por la piel que se me retiró jajaja”.

Cynthia debe reposar por un mes y después va a empezar a retomar sus actividades normalmente, “estoy reposando por un mes, tomando todos los cuidados, y de a poco voy a normalizar mis actividades. Lo que más voy a extrañar ahora es irme al gimnasio, pero creo que a los seis meses después de la operación me voy a ir de nuevo, por el esfuerzo físico”, tiró.

“Estuve cuatro horas y media en la sala de operación, te cuento que ni se me pasó por la mente sacarme definitivamente la prótesis porque ya forma parte de mi personalidad, de mi esencia, es más, estos nuevos pechos son mi autorregalo por mi próximo cumpleaños”.

Cynthia comentó que no se visualiza ndaje sin esos implantes, “legalmente no me veo sin mis implantes, me dan seguridad y personalidad, mi novio me cuida bastante en este momento y en otros también en las buenas, en las malas y en las tuneadas”.

En toda intervención quirúrgica suele haber riesgos sea durante la operación o en el posoperatorio, “estoy siguiendo todas las recomendaciones de los médicos para recuperarme lo más rápido posible y para que no aparezca alguna molestia de nuevo”.

La posible causa del malestar mamario

Según el médico, tuvo que haber sufrido un golpe bastante fuerte o haber hecho un esfuerzo importante ndaje para que la prótesis se haya dado vueltas. “Yo no me acuerdo que haya sufrido un golpe fuerte en todo este tiempo que me coloqué los implantes, de eso ya hace 14 años atrás y creo más bien pudo haber sido en el gimnasio, por el esfuerzo que hago con las pesas”, gatilló la bellura.